Англія

Істотне посилення команди Хосепа Гвардіоли.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі та нападник Ерлінг Голанд повернулися до тренувань. Про це повідомляє FPL MCFC.

За інформацією джерела, обидва футболісти тренуються з командою Хосепа Гвардіоли і невдовзі мають повернутися на поле в офіційних матчах.

Нагадаємо, 28-річний іспанський хавбек був відсутній через травму коліна з вересня минулого року, а 24-річний норвежець пропустив останній місяць через пошкодження щиколотки.

У нинішньому сезоні Родрі провів лише три матчі, а на рахунку Голанда 40 матчів, 30 голів та чотири асисти.

Свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе завтра – це буде півфінал Кубка Англії проти Ноттінгем Форест.