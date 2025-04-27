Англія

"Червоні" за крок від омріяного трофею.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 34-го туру АПЛ з лондонським Тоттенгемом, в якому "червоні" достроково можуть оформити чемпіонство. Цитує нідерландського фахівця Sky Sports.

"Насамперед це велика відповідальність, тому що ми знаємо, що востаннє Ліверпуль вигравав лігу ще за часів COVID-19. Так що всі з нетерпінням чекають на неділю, але ми знаємо, що нам ще належить виконати свою роботу і взяти хоча б одне очко.

Нам належить зіграти з Тоттенгемом, який теж бореться за щось особливе, можливо, не в чемпіонаті, але точно в Лізі Європи. Тому вони хочуть підійти до Буде-Глімт у максимально підготовленому стані.

Ми зосереджені тільки на наступному супернику, яким зараз є Тоттенгем. Ми постараємося підготувати команду так само, як ми готували її весь сезон, і сподіваюся, що команда, гравці, зможуть привнести в гру ту саму енергію, той самий менталітет, що й протягом усього сезону", — сказав Слот.

Матч між Ліверпулем та Тоттенгемом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.