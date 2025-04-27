Англія

Лондонський клуб хоче зберегти ганського хавбека до літа 2026 року з можливістю продовження угоди.

Арсенал зробив крок для збереження одного зі своїх ключових футболістів: лондонці запропонували Томасу Парті новий контракт до літа 2026 року з опцією пролонгації ще на один сезон. Чинна угода 31-річного ганця закінчується вже в червні.

Наставник "канонірів" Мікель Артета наполягає на перепідписанні хавбека і готовий суттєво покращити його фінансові умови. Парті високо цінують за стабільність і внесок у гру команди.

Томас виступає за Арсенал із 2020 року після трансферу з Атлетіко за 50 мільйонів євро. У цьому сезоні він провів 47 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.