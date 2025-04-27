Іспанія

26-річний футболіст, імовірно, змінить клуб влітку.

Реал і Арсенал претендують на півзахисника Реал Сосьєдаду Мартіна Субіменді.

За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, переговори "канонірів" з іспанцем досягли просунутої стадії, і іншим клубам буде важко переконати гравця, проте варіант із трансфером у Реал виключати не варто.

Керманич Хабі Алонсо, який з високою ймовірністю очолить "вершкових" влітку, прекрасно знайомий із Субіменді і хотів би возз'єднатися з ним у Мадриді. Утім, в Арсеналі все одно впевнені, що зможуть отримати 26-річного хавбека.

Вартість трансферу Мартіна Субіменді складе близько 60 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад очолить Франсіско.