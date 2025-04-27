26-річний футболіст, імовірно, змінить клуб влітку.
Мартін Субіменді, getty images
27 квітня 2025, 00:49
Реал і Арсенал претендують на півзахисника Реал Сосьєдаду Мартіна Субіменді.
За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, переговори "канонірів" з іспанцем досягли просунутої стадії, і іншим клубам буде важко переконати гравця, проте варіант із трансфером у Реал виключати не варто.
Керманич Хабі Алонсо, який з високою ймовірністю очолить "вершкових" влітку, прекрасно знайомий із Субіменді і хотів би возз'єднатися з ним у Мадриді. Утім, в Арсеналі все одно впевнені, що зможуть отримати 26-річного хавбека.
Вартість трансферу Мартіна Субіменді складе близько 60 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад очолить Франсіско.