Англія

На третьому місці — Арсенал (13 титулів).

Ліверпуль за чотири тури до фінішу сезону Прем'єр-ліги забезпечив собі чемпіонський титул.

У недільній домашній грі проти Тоттенгема команді Арне Слота для чемпіонства вистачило б і нічиєї, але вона рознесла суперника з рахунком 5:1, хоч і пропустила першою.

Тепер Ліверпуль може похвалитися тим, що він ставав чемпіоном Англії 20 разів. Раніше стільки разів чемпіонство вигравав тільки один англійський клуб — Манчестер Юнайтед. Ліверпуль повторив рекорд.

На третьому місці за кількістю чемпіонств в Англії йде Арсенал (13 титулів), на четвертому — Манчестер Сіті (10).