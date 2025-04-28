Англія

Голландський фахівець став п’ятим тренером, який виграв титул у першому ж сезоні роботи в англійській Прем'єр-лізі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот увійшов до числа рекордсменів англійської Прем'єр-ліги, вигравши чемпіонський титул у свій дебютний сезон. Нідерландський спеціаліст став лише п’ятим тренером в історії АПЛ, якому вдалося здобути чемпіонство в перший рік роботи з командою.

До цього подібне досягнення вдавалося лише легендарним тренерам: Жозе Моурінью (Челсі, сезон-2004/05), Карло Анчелотті (Челсі, 2009/10), Антоніо Конте (Челсі, 2016/17) та Мануелю Пеллегріні (Манчестер Сіті, 2013/14).

Ліверпуль офіційно оформив титул достроково, розгромивши Тоттенгем з рахунком 5:1 у матчі 34-го туру сезону-2024/25. Ця перемога принесла "червоним" 20-й чемпіонський титул в історії клубу та лише другий у рамках ери Прем'єр-ліги.