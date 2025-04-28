Англія

Ексфутболіст Ліверпуля висловив думку, що клубу необхідно оновлення в атаці, а Джонатан Девід із Лілля може стати чудовим підсиленням.

Ексхавбек Ліверпуля Денні Мерфі переконаний, що клубу необхідно оновити атаку, і новий нападник — це саме те, що зараз потрібно команді. Мерфі висловив думку, що Дарвін Нуньєс не виправдав покладених на нього очікувань, і його подальше перебування в команді виглядає сумнівним.

"Час для оновлення в атаці настав. Я думаю, у Дарвіна було багато шансів. Якщо поглянути на його внесок і кількість зіграних хвилин, можна зрозуміти, що Слоту він явно не подобається", — зазначив він.

Ексгравець Ліверпуля також звернув увагу на те, що тренер команди, Арне Слот, іноді використовував Луїса Діаса на позиції нападника, що, на думку Мерфі, також є свідченням того, що Нуньєс не є пріоритетним варіантом для тренера.

Мерфі також висловив сумніви щодо можливості трансферу Александера Ісака, оскільки, на його думку, це може бути занадто великий фінансовий ризик для Ліверпуля. Він вважає, що вкласти велику частину бюджету в одного гравця, не гарантуючи його стабільну форму, — це не найкращий шлях для клубу.

Натомість Мерфі підкреслив, що Джонатан Девід з Лілля може стати ідеальним варіантом для Ліверпуля. "Він сильний, швидкий, відмінний завершувач і забиває майже кожен другий шанс. Йому всього 25 років, і він вже чотири сезони грає на високому рівні", — сказав він.

Нагадаємо, що впродовж минулого місяця Ліверпуль перепідписав контракти із лідерами команди — Мохамедом Салахом та Вірджилем ван Дейком.