Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 27 квітня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв лондонський Тоттенгем та достроково став чемпіоном Англії.

Команда Арне Слота пограла на нервах власних уболівальників, коли у відповідальній грі пропустила першою швидкий м’яч, але ще в першому таймі "червоні" забили у відповідь тричі.

Після перерви на рахунок господарів додалось ще два м’ячі, тож омріяний титул нікуди від них не подівся цього дня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Тоттенгем у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Тоттенгем 5:1

Голи: Діас, 16, Мак Аллістер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджі (аг), 69 — Соланке, 12

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Елліотт, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Нуньєс, 83) — Салах, Собослаї (Джонс, 68), Гакпо (Жота, 68) — Діас (Ендо, 76).

Тоттенгем: Вікаріо — Спенс, Дансо, Девіс, Удоджі — Бергвалль, Грей (Кулусевські, 46), Меддісон (Матар Сарр, 46) — Джонсон, Соланке, Тель.

Попередження: Гакпо, Елліотт — Рішарлісон