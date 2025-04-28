Англія

Розповідаємо, що очікувати від трансферного вікна для "червоних".

За каденції Арне Слота Ліверпуль підписав лише одного новачка — Федеріко К'єзу. Але й то не має впливу на результати команди. Вже влітку до команди доєднається Георгі Мамардашвілі. Водночас Вірджил ван Дейк очікує, що клуб продовжить роботу на трансферному ринку та серйозно підсилить склад.

Команда Арне Слота в яскравому стилі розгромила Тоттенгем та достроково здобула чемпіонський титул. Тепер "червоним" необхідно підтвердити свій статус на трансферному ринку, адже втриматись на вершині важче, ніж туди дістатись.

Вірджил ван Дейк підписав новий контракт з Ліверпулем та залишиться важливою частиною майбутнього проєкту Ліверпуля. Також на Енфілді залишиться Мохамед Салах, який вирішив провести залишок своїх найкращих років у футболці "червоних".

У минулу неділю Ван Дейк забив переможний гол у матчі проти Вест Гема, ще більше наблизивши команду до чемпіонства. Після гри він підкреслив, що Ліверпуль має великий потенціал для подальшого зростання, навіть попри комфортну 13-очкову перевагу над найближчим переслідувачем. Арне Слот наразі ще не повністю реалізував свою футбольну ідею.

"Ліверпуль має залишатися серед претендентів на титул у найближчі роки. Хтось піде, хтось прийде, але я переконаний: нас чекає велике літо. І клуб справді планує серйозні зміни. Нам, уболівальникам, залишається лише довіритися керівництву й сподіватись, що воно зробить правильний вибір", — зазначив Вірджил ван Дейк.

Капітан також наголосив, що досягнення Слота в його дебютному сезоні — це величезний успіх:

"Ми ще можемо покращити гру. Не варто забувати про рівень Прем'єр-ліги — цього сезону він неймовірно високий. Кожен може обіграти кожного."

Ван Дейк згадав, що минулого літа він не мав повноцінної підготовки до сезону:

"Я приєднався до команди лише перед матчем із Севільєю, відразу зіграв 90 хвилин, потім була гра з Іпсвічем — і все закрутилося. Не було часу працювати над тим, чого хоче тренер. Цього року буде справжній тренувальний табір, можливість попрацювати над тактикою Слота, і це має зробити нас сильнішими."

Він також звернув увагу на останні результати в АПЛ:

"Подивіться на інші матчі: Брентфорд відібрав очки у Арсенала, Челсі зіграв унічию з Іпсвічем. Ми самі нещодавно програли Фулгему. Отже, є над чим працювати, а правильна передсезонна підготовка допоможе нам стати ще більш стабільними."

Які має підсилити Арне Слот?

Воротар

Це, напевно, найсильніша позиція команди. Аліссон — один з найкращих у світі, Георгі Мамардашвілі, який приєднається до команди влітку, — один з найбільш перспективних голкіперів світу, а Куївін Келлегер міг би бути основним у більшості команди АПЛ. Тут команда підсилення не потребує.

Захист

Очікується, що Трент Александер-Арнольд підпише контракт із Реалом, тож на правому фланзі оборони залишаться Конор Бредлі, Джо Гомес та Джарел Кванса. Останні двоє — центральні захисники, тому очікувати, що Бредлі витримає понад 50 матчів за сезон — ризиковано. Втім, в пресі Арне Слот позитивно висловлюється про молодого захисника й каже, що покладається на нього.

На лівому фланзі Енді Робертсону також стане легше, якщо йому не доведеться виходити на поле в кожному матчі. Костас Цимікас залишився варіантом на заміну, але не став основним. Пріоритетом "червоних" вважається Мілош Керкез з Борнмута, але ідеальний варіант — підписати універсальних захисників, здатних грати й в центрі, й на флангах, і бажано, щоб їх рівень відповідав рівню Робертсона останніх восьми років.

Також варто зазначити, що поки що керівництво "червоних" не може домовитись про новий контракт з Ібраїмою Конате. Чинна угода добігає кінця влітку 2026 року. Отже, якщо контракт не буде укладений, то клубу доведеться подумати про підписання нового центрального захисника. Француз ідеально порозумівся з ван Дейком й класно страхує його, коли той висувається вперед. Серед кандидатур найбільше розмов про Діна Гюйсена, але за нього ще треба виграти конкуренцію.

Півзахист

Минулого літа Ліверпуль намагався підписати опорника, але безрезультатно. У підсумку клуб переосмислив роль Раяна Гравенберха, який став справжнім відкриттям. Водночас нідерландець настільки важливий для системи Арне Слота, що практично не відпочиває, і в останні тижні його форма дещо погіршилась.

Очевидно, що Слот сприймає Ватару Ендо як гравця іншого профілю, тому тренер планує запросити ще кількох виконавців, здатних краще контролювати м'яч і дозволити частіше проводити ротацію. Скільки новачків вдасться залучити, залежатиме від майбутнього самого Ендо та Гарві Елліотта — і від того, чи погодяться вони надалі залишатися гравцями ротації.

В пресі повідомляється про інтерес до Ніколо Барелли й це було дійсно елітне підписання для Ліверпуля, але як переконати Інтер відпустити свого лідера?

Атака

Арне Слот має великий вибір в атаці: Луїс Діас, Коді Гакпо та Дарвін Нуньєс по черзі виходять у стартовому складі поряд із Мохамедом Салахом. Єдиний новачок Слота — Федеріко К'єза — поки що отримував лише короткі ігрові відрізки. Багато чого цього літа залежатиме від майбутнього Нуньєса, адже раніше його вже пов'язували з можливим переходом до Саудівської Аравії й не тільки. Луїс Діас, наче, теж цікавить інші клуби, зокрема, Барселону. В будь-якому випадку, "червоним" потрібна свіжа кров в атаку, а якщо вдасться продати Діаса та Нуньєса, то можна серйозно змінити напад — звичайно, в кращу сторону. Серед кандидатур в пресі — Кінгслі Коман. Французький вінгер виграє титули усюди де грає, й це може бути хорошою ознакою для мерсисайдців.

Крім того, Ліверпуль активно переглядає кількох центрфорвардів, включаючи Александара Ісака, який є мрією фанатів Ліверпуля, а аналітичний відділ клубу ретельно вивчає дані, щоб оцінити, чи є на ринку гравці, які можуть реально підсилити команду.

"Ліверпуль — це не та команда, яка забиває три голи за перші 25 хвилин."

Тому влітку акцент буде на пошук справжніх "вбивць" у штрафному майданчику — гравців, які зможуть краще реалізовувати ігрову перевагу команди.

Використано матеріал The Telegraph