Англія

19-річний швед пов'язав майбутнє зі "шпорами".

Тоттенгем офіційно оголосив про підписання нового довгострокового контракту з молодим атакуючим півзахисником Лукасом Бергваллем.

Нова угода між "шпорами" та 19-річним шведом розрахована до 2031 року.

Лукас Бергвалль приєднався до Тоттенгема 1 липня 2024 року.

У своєму першому сезоні він провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши один гол та віддавши чотири асисти.

На міжнародному рівні Бергвалль пройшов усі юнацькі збірні Швеції та дебютував за національну команду у січні 2024 року в матчі проти Естонії. Він уже встиг провести чотири поєдинки за збірну.