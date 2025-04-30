Англія

Давід де Хеа повернеться на стадіон Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед 9 серпня 2025 року проведе контрольний поєдинок із Фіорентиною, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Матчем проти представника Серії А на стадіоні Олд Траффорд завершиться підготовка манкуніанців до сезону-2025/25. Колектив Рубена Аморіма також має зустрітися з Лідс Юнайтед у шведському Стокгольмі (19.07) і вирушити до США, де проведе ще три поєдинки.

Вперше й востаннє Фіорентина протистояла МЮ на груповому етапі Ліги чемпіонів-1999/00. У Флоренції манкуніанці поступилися з рахунком 0:2, тоді як на власному полі святкували звитягу (3:1).

Також зазначимо, що голкіпер "лілій" Давід де Хеа раніше (2011-2023) виступав саме за "червоних дияволів".