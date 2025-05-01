Англія

За останній рік українець провів на полі 4464 хвилини.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг гравців до 23 років за кількістю ігрового часу на полі, що виступають у топ-5 лігах Європи.

Рейтинг сформований на даних останнього року і до нього потрапив український захисник Борнмута Ілля Забарний, на рахунку якого 4464 хвилини, що дозволило йому посісти дев'яте місце.

Лідером рейтингу є півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, який випереджає двох гравців Барселони — Ламіна Ямала та Педрі.

Раніше повідомлялося, що Забарний — у топ-30 найдорожчих центральних захисників світу за версією Transfermarkt.