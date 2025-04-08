Англія

Українець посів 27-ме місце в оновленому рейтингу з оцінкою в 40 мільйонів євро.

Авторитетний футбольний портал Transfermarkt оприлюднив рейтинг найдорожчих центральних захисників планети за поточною орієнтовною ринковою вартістю.

До престижного рейтингу потрапив і талановитий українець Ілля Забарний, який виступає за англійський Борнмут. Орієнтовна вартість 22-річного центрбека — 40 мільйонів євро, що дозволило йому посісти 27 сходинку у списку найдорожчих на своїй позиції.

Перше місце в цьому топі поділяють Вільям Саліба з лондонського Арсеналу та Алессандро Бастоні з міланського Інтера — трансферна вартість обох оцінюється у 80 мільйонів євро.

У першу п'ятірку також потрапили Габріел "Біг Габі" Магальяес (Арсенал, 75 млн), Пау Кубарсі (Барселона, 70 млн) та Рубен Діаш (Манчестер Сіті, 70 млн).

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 32 матчі, в яких він заробив 3 попередження та 1 вилучення. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Ньюкасла, ПСЖ, Тоттенгема, Челсі Манчестер Сіті та Реала Мадрид.