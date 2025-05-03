Англія

Перемогу команді Унаї Емері забезпечив єдиний м'яч у виконанні Юрі Тілеманса.

Астон Вілла у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграла Фулгем із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 12 хвилині, а його автором став Юрі Тілеманс, який скористався результативною передачею Джона Макгінна.

Після турів Астон Вілла набрала 60 очок і посідає сьоме місце в АПЛ, а у Фулгема 51 бал та восьма позиція.

Астон Вілла — Фулгем 1:0

Гол: Тілеманс, 13.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен (Дінь, 71) — Камара, Тілеманс (Барклі, 84) — Роджерс, Асенсіо (Ремзі, 61), Макгінн (Онана, 61) — Воткінс (Мален, 71).

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 67), Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Рід, 75), Лукич — Сессеньйон (Сміт-Роу, 57), Вілсон (Траоре, 68), Івобі (Вілліан, 76) — Хіменес.

Попередження: Сессеньйон, Тете, Бессі, Берге.