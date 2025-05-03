Англія

32-річний футболіст хоче залишитися на Олд Траффорд.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр хоче домогтися продовження контракту. Чинна трудова угода 32-річного футболіста розрахована до середини 2026 року. Магвайр хоче, щоб договір був продовжений. Ідеальним Гаррі вважає варіант, за якого він завершить кар'єру в стані "червоних дияволів".

Гаррі Магуайр виступає за "червоних дияволів" з літа 2019 року після трансферу з Лестера. Сума трансферу склала 87 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Магуайр провів 34 матчі, в яких забив чотири голи і віддав один гольовий пас на партнера.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче підписати Та.