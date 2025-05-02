Англія

Німець може переїхати до Англії.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та влітку може перейти до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво МЮ вже дуже активно працює над оформленням угоди з 29-річним німцем. Фаворитами на підписання Та залишаються Баварія та Барселона, втім захисник все одно розгляне пропозицію англійського клубу.

Зазначимо, що контракт німця з "фармацевтами" спливає 30 червня 2025 року.

Цього сезону Йонатан Та відіграв за Баєр 46 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Та підтвердив, що залишить Баєр після завершення контракту.