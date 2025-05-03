Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 травня 2025 року.

Евертон у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Іпсвічем (2:2).

Команда Девіда Моєса відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 26 хвилині відзначився Бету, а через дев'ять хвилин "іриски" подвоїли перевагу завдяки голу Макніла.

Однак ще до перерви гості відіграли один м'яч, коли автором голу став Енсісо. Остаточний рахунок на табло встановив Гірст на 79 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Іпсвіч у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Евертон — Іпсвіч 2:2

Голи: Бету, 26, Макніл, 35 - Енсісо, 41, Гірст, 79.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон (Янг, 82), О'Браєн, Брентвейт, Миколенко — Гує (Шерміті, 90), Гарнер — Макніл (Калверт-Льюїн, 78), Алькарас (Іроегбунам, 90), Ндіає — Бету (Гаррісон, 78).

Іпсвіч: Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Грівз — Морсі (Філліпс, 69), Тейлор (Мікаель Каюсте, 82) — Гатчінсон, Чаплін (Гірст, 69), Енсісо (Туанзебе, 90) — Делап (Кларк, 69).

Попередження: О'Браєн, Алькарас, Паттерсон, Миколенко — Делап, Морсі, Чаплін, Гірст.