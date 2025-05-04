Англія

Цікава новина з Англії.

Португальський відомий футбольний агент Жорже Мендеш провів переговори зі співвласником Челсі Бехдадом Егбалі щодо можливого короткострокового переходу Кріштіану Роналду в лондонський клуб. Про це повідомляє англійський інсайдер Девід Пастор.

За інформацією джерела, головною метою португальської суперзірки є участь у майбутньому Клубному чемпіонаті світу. Роналду, який виступає нині за саудівський Ан-Наср, прагне увійти в історію, вигравши цей трофей та випередивши в заочному суперництві Ліонеля Мессі.

Деталі можливого контракту і позиція керівництва Челсі щодо цього трансферу наразі залишаються невідомими.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср 38 матчів, забив 33 голи та віддав 4 результативні передачі.