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Португальська зірка прокоментувала виліт Ан-Насра з Ліги чемпіонів АФК.

Капітан та нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував виліт своєї команди з півфіналу Азіатської Ліги чемпіонів, у якому саудівці поступилися японському Кавасакі Фронтале.

"Іноді мрія має почекати. Пишаюся цією командою і всім, що ми віддали на поле. Дякую всім вболівальникам, які вірили в нас і підтримували нас на кожному кроці. Ваша підтримка означає для нас все", — написав Роналду у своєму Instagram.

У нинішньому сезоні Роналду провів 38 матчів, у яких забив 33 м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі з Мессі програв Ванкуверу та вилетів із Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.