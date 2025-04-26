Португалець відзначився у воротах Йокогама Ф-Марінос.
Кріштіану Роналду, Getty Images
26 квітня 2025, 23:50
У суботу ввечері в Лізі чемпіонів АФК проходить чвертьфінальний матч між Йокогама Ф-Марінос і Ан-Насром.
Під час першого тайму саудівська команда громить суперника з рахунком 3:0. По одному голу забив кожен з атакувального тріо Ан-Насра — Джон Дуран, Садіо Мане і Кріштіану Роналду.
Таким чином, 40-річний Роналду оновив світовий рекорд за кількістю забитих голів. Португалець за кар'єру забив уже 934 голи. Щоб підкорити позначку в 1000 голів, Кріштіану залишилося забити ще 66 голів. Другим найкращим бомбардиром в історії футболу є Ліонель Мессі, який забив 858 разів.
Раніше повідомлялося, що Роналду близький до продовження контракту з Ан-Насром.