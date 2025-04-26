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Португалець відзначився у воротах Йокогама Ф-Марінос.

У суботу ввечері в Лізі чемпіонів АФК проходить чвертьфінальний матч між Йокогама Ф-Марінос і Ан-Насром.

Під час першого тайму саудівська команда громить суперника з рахунком 3:0. По одному голу забив кожен з атакувального тріо Ан-Насра — Джон Дуран, Садіо Мане і Кріштіану Роналду.

Таким чином, 40-річний Роналду оновив світовий рекорд за кількістю забитих голів. Португалець за кар'єру забив уже 934 голи. Щоб підкорити позначку в 1000 голів, Кріштіану залишилося забити ще 66 голів. Другим найкращим бомбардиром в історії футболу є Ліонель Мессі, який забив 858 разів.

Раніше повідомлялося, що Роналду близький до продовження контракту з Ан-Насром.