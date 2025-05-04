Англія

Результати матчів АПЛ.

Завершились два матчі 35-го туру АПЛ. Брайтон приймав Ньюкасл, а Вест Гем та Тоттенгем зустрічались в лондонському дербі.

Вест Гему та Тоттенгему вже не загрожує виліт в Чемпіоншип, тож команди спокійно зіграли матч в Лондоні. Господарі мали мінімально перевагу, але пропустили першими. Одобер відкрив рахунок в матчі. А вже за деякий час Бовен зрівняв цифри на табло. Більше лондонські команди не забивали — 1:1.

Вест Гем — Тоттенгем 1:1

Голи: Боуен, 28 - Одобер, 15

Вест Гем: Ареола — Тодібо (Цоуфал, 80), Кілман, Крессвелл (Мавропанос, 88) — Ван-Біссака, Пакета (Солер, 80), Соучек (Ворд-Праус, 80), Палмьєрі — Кудус, Боуен — Фюллькруг (Фергюсон, 80)

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дансо, Девіс, Спенс — Кулусевські, Сарр, Біссума — Одобер, Рішарлісон (Мур, 68), Тель

Попередження: Кудус, Пакета — Девіс, Тель

Паралельно Брайтон та Ньюкасл з'ясовували стосунки. Брайтон вже не претендує ні на що в цьому сезоні, тоді як "сороки" намагаються втриматись в зоні ЛЧ. І господарі відібрали очки у претендента на Лігу чемпіонів. Мінте забив у першому таймі, а Ісак під завісу зустрічі врятував один бал для команди, реалізувавши пенальті — 1:1.

Брайтон — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Мінте, 28 - Ісак, 89 (пен)

Брайтон: Вербрюгген — Віффер (Лемпті, 54), ван Геке, Данк, Еступіньян — Балеба, Гіншелвуд (Велтман, 69) — Мінте (Груда, 90), О'Райлі (Александер Гомес Амарілья, 90), Адінгра (Аярі, 69) — Велбек

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Крафт, 90), Шер (Ботман, 90), Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Віллок (Вілсон, 74) — Мерфі (Гордон, 57), Ісак, Барнс

Попередження: Віффер — Віллок