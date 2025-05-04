Результат матчу чемпіонату Іспанії.
Мбаппе, Getty Images
04 травня 2025, 16:56
У 34-му турі Ла Ліги Реал приймав Сельту на Сантьяго Бернабеу.
Перемога Барселони в суботу не залишає шансів мадридцям на помилку, тому втрата очок буде рівноцінно поразці в перегонах за "золото".
"Вершкові" забезпечили собі неабиякий гандикап на початку другого тайму. Підопічні Анчелотті забили тричі — дублем відзначився Мбаппе і ще один м'яч на рахунку Гюлера. Але при цьому столична команда ледь не втратила таку перевагу.
Сельта зуміла забити двічі. Спочатку Родрігес відквитав один гол, а Сведберг звів рахунок до мінімального, проте зачепитись бодай за одне очко гостям не вдалось. Перемога Реала 3:2.
За чотири тури до завершення чемпіонату Мадрид відстає від Барси на чотири очка, Сельта перебуває в зоні ЛЄ — на сьомому місці.