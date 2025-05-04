Іспанія

Результат матчу чемпіонату Іспанії.

У 34-му турі Ла Ліги Реал приймав Сельту на Сантьяго Бернабеу.

Перемога Барселони в суботу не залишає шансів мадридцям на помилку, тому втрата очок буде рівноцінно поразці в перегонах за "золото".

"Вершкові" забезпечили собі неабиякий гандикап на початку другого тайму. Підопічні Анчелотті забили тричі — дублем відзначився Мбаппе і ще один м'яч на рахунку Гюлера. Але при цьому столична команда ледь не втратила таку перевагу.

Сельта зуміла забити двічі. Спочатку Родрігес відквитав один гол, а Сведберг звів рахунок до мінімального, проте зачепитись бодай за одне очко гостям не вдалось. Перемога Реала 3:2.

За чотири тури до завершення чемпіонату Мадрид відстає від Барси на чотири очка, Сельта перебуває в зоні ЛЄ — на сьомому місці.