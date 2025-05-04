Англія

17-річний Обі-Мартін побив досягнення Грінвуда, а середній вік стартового складу сягнув 22 років і 270 днів.

Манчестер Юнайтед увійшов в історію клубу, виставивши на матч проти Брентфорда наймолодший стартовий склад за всю історію виступів в англійській Прем’єр-лізі. Середній вік гравців, які розпочали гру, становив лише 22 роки і 270 днів.

Цей показник став третім найнижчим за всю історію АПЛ. Молодшими були лише склади Мідлсбро у грі проти Фулгема у травні 2006 року (20 років і 181 день) та Арсеналу у матчі з Портсмутом у травні 2009-го (22 роки і 237 днів).

Окрім цього, 17-річний Чідо Обі-Мартін встановив новий клубний рекорд, ставши наймолодшим гравцем в історії Юнайтед, який вийшов у стартовому складі на матч АПЛ, перевершивши досягнення Мейсона Грінвуда.

Онлайн-трансляція матчу Брентфорд — МЮ доступна на Football.ua.