Англія

Наставник Арсеналу пояснив, чому його команда втратила перевагу та поступилася в драматичному матчі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував несподівану домашню поразку своєї команди від Борнмута з рахунком 1:2. Лондонці відкрили рахунок, але не змогли розвинути успіх і втратили контроль над матчем у другому таймі.

"Ми добре розпочали, забили швидкий гол, і після цього створили ще кілька моментів, щоб подвоїти перевагу. Але не реалізували їх. А потім припустилися грубих помилок в обороні – особливо у власному штрафному. І нас за це покарали", – заявив Артета.

Наставник підкреслив, що Борнмут скористався хаосом у грі: "Коли матч втрачає структуру, така команда, як Борнмут, знаходить свої шанси. Вони діяли краще в просторі, а ми втратили контроль у вирішальні моменти".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Борнмут у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25.