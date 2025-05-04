Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 4 травня 2025 року.

Челсі в рамках 35-го туру АПЛ-2024/25 на власному полі завдав поразки чемпіонському Ліверпулю.

Господарі поля швидко вийшли вперед за рахунок гола Енцо Фернандеса. По перерві Джарелл Кванса уразив власні ворота, подвоївши перевагу "синіх". "Червоні" скоротили своє відставання зусиллями Вірджила ван Дейка, але гості пропустили ще раз уже в компенсований час.

Челсі йде п'ятим у турнірній таблиці АПЛ, тоді як Ліверпуль перебуває на першій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ліверпуль у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Ліверпуль 3:1

Голи: Фернандес, 3, Кванса, 56 (авт.), Палмер, 90+6 (пен.) — ван Дейк, 85



Челсі: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Лавія (Гюсто, 78), Фернандес (Джеймс, 88) — Нету, К. Палмер, Мадуеке — Джексон (Санчо, 72).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 58), Кванса, ван Дейк, Цимікас (К’єза, 82) — Ендо (Мак Аллістер, 69), Джонс — Салах, Елліотт (Собослаї, 69), Гакпо — Жота (Нуньєс, 58).



Попередження: Чалоба, Санчо — ван Дейк, Кванса