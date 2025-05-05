Англія

Легенда Ліверпуля вважає, що український центрбек здатен зробити наступний крок у кар’єрі.

Колишній півзахисник Ліверпуля та експерт Sky Sports Джеймі Реднапп висловив захоплення грою Іллі Забарного у складі Борнмута. За словами англійця, український захисник демонструє неймовірну зрілість і силу в обороні, хоч і залишається недооціненим на фоні інших молодих талантів Прем’єр-ліги.

"Він, певно, є тим, хто більше залишався непоміченим. Я також розмовляв з українською легендою Андрієм Шевченком, і він сказав, що Ілля має все необхідне, щоб вийти на новий рівень.

Усі говорять про Гюйсена. Так, це чудовий молодий гравець, але Забарний також дуже агресивно грає у захисті. Я був дуже приголомшений ним. Він демонструє чудовий спокій на полі", – сказав Реднапп в ефірі Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Забарний увійшов до символічної збірної 33-го туру АПЛ за версією Whoscored.