Англія

Центральний захисник Борнмута відзначився відмінною грою проти Крістал Пелес.

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний потрапив до символічної збірної 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги за версією статистичного порталу Whoscored.

У матчі проти Крістал Пелес (0:0), де Забарний відіграв весь матч, він отримав високу оцінку 7,57.

Це вже 34-й матч українця за Борнмут у поточному сезоні, хоча він ще не зміг відзначитись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Забарний провів 80-й матч за Борнмут.