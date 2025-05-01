Англія

Українець прогресує в Англії.

Центральний захисник англійського Борнмута Ілля Забарний висловився про виступи в англійській Прем'єр-лізі. Цитує українського гравця Setanta Sports.

"Звичайно, я пишаюся тим, що представляю свою країну в АПЛ — найкращій лізі світу. Я багато разів давав інтерв’ю про ситуацію в Україні, бо я завжди зі своїм народом. Моя сім’я там, ми спілкуємося щодня — я знаю, що там відбувається.

Для мене дуже важливо доносити всьому світу, що коїться в моїй країні, що відчувають там люди, як вони живуть. Це війна, вона йде вже майже чотири роки (війна в Україні йде з 2014 року — прим.), її потрібно зупинити. Я розповідав про це всюди, вважаю, що це моя місія. Це дуже важливо. Як і для кожного українця", – сказав Забарний.

Цього сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 35 матчів, отримавши три жовті та одну червоні картки.

Раніше повідомлялося, що Забарний увійшов до символічної збірної 33-го туру АПЛ за версією Whoscored.