Англія

Зірковий вихованець Ліверпуля оголосив про відхід після 20 років у клубі.

Правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд підтвердив, що залишає клуб після завершення поточного сезону. У зворушливому зверненні він поділився емоціями та причинами такого кроку.

"Це, безумовно, найважче рішення, яке я коли-небудь приймав у своєму житті", — зізнався Трент.

"Я завжди мав намір зосередитися виключно на інтересах команди до кінця сезону, щоб допомогти клубу здобути 20-й титул Прем’єр-ліги".

Футболіст провів у системі Ліверпуля 20 років — від академії до першої команди.

"Цей клуб був усім моїм світом. Підтримка, яку я відчував усі ці роки, залишиться зі мною назавжди", — додав він.

"Я хочу вийти із зони комфорту, розвиватися як футболіст і як людина. Я ніколи не сприймав як належне ті неймовірні моменти, які ми пережили разом", — підсумував англієць.

Очікується, що наступним клубом Александер-Арнольда стане мадридський Реал, де він може підписати п’ятирічний контракт.