Мадридський Реал вступив у переговори з представниками Вільяма Саліба та готовий довгостроково боротися за трансфер французького захисника, навіть якщо для цього доведеться чекати до 2027 року.
Вільям Саліба, Getty images
05 травня 2025, 11:56
За інформацією авторитетного видання L’Équipe, мадридський Реал вже кілька тижнів веде активні перемовини з оточенням центрального захисника Арсеналу Вільяма Саліба.
Іспанський гранд вважає 25-річного француза ідеальним кандидатом на роль ключового оборонця на довгі роки, а сам гравець, як стверджується, розглядає Реал як найвищу клубну вершину.
Контракт Саліба з лондонським клубом чинний до 2027 року, і хоча Арсенал вже зробив пропозицію щодо продовження угоди, сам футболіст, попри зацікавленість мадридців, не має наміру штучно прискорювати свій відхід. У Арсеналі впевнені, що зможуть переконати француза у серйозності своїх амбіцій, зокрема — боротьбі за титули.
У той самий час Реал готовий діяти стратегічно, як це було у випадках із Давідом Алабою та Кіліаном Мбаппе — і, якщо не вдасться здійснити трансфер раніше, планує підписати Саліба як вільного агента влітку 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Арсенал висунув Реалу божевільну вимогу щодо Саліба.