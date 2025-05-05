Англія

Мадридський Реал вступив у переговори з представниками Вільяма Саліба та готовий довгостроково боротися за трансфер французького захисника, навіть якщо для цього доведеться чекати до 2027 року.

За інформацією авторитетного видання L’Équipe, мадридський Реал вже кілька тижнів веде активні перемовини з оточенням центрального захисника Арсеналу Вільяма Саліба.

Іспанський гранд вважає 25-річного француза ідеальним кандидатом на роль ключового оборонця на довгі роки, а сам гравець, як стверджується, розглядає Реал як найвищу клубну вершину.

Контракт Саліба з лондонським клубом чинний до 2027 року, і хоча Арсенал вже зробив пропозицію щодо продовження угоди, сам футболіст, попри зацікавленість мадридців, не має наміру штучно прискорювати свій відхід. У Арсеналі впевнені, що зможуть переконати француза у серйозності своїх амбіцій, зокрема — боротьбі за титули.

У той самий час Реал готовий діяти стратегічно, як це було у випадках із Давідом Алабою та Кіліаном Мбаппе — і, якщо не вдасться здійснити трансфер раніше, планує підписати Саліба як вільного агента влітку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал висунув Реалу божевільну вимогу щодо Саліба.