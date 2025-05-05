Іспанія

Анчелотті — про перемогу над Сельтою.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував непросту перемогу своєї команди над Сельтою з рахунком 3:2 у 34-му турі Ла Ліги.

Італійський фахівець визнав, що матч міг завершитися спокійніше, однак певні обставини вплинули на розвиток подій.

"Здавалося, що гра вже завершена. Ми мали шанс забити четвертий м’яч – Гюлер був близький до гола. Але довелося замінити Асенсіо, який відчув втому і не міг продовжувати. З цієї миті ми почали страждати більше, ніж слід було. Варто враховувати, що у нас шість захисників поза грою – це не так просто компенсувати", – заявив Анчелотті.

Наставник також додав, що загалом залишився задоволений грою команди:

"Ми дуже добре провели першу годину зустрічі, однак наприкінці мали краще контролювати перевагу. Попри все, це була важлива і заслужена перемога", — сказав Анчелотті.

Звіт про матч Реал — Сельта читайте на Football.ua.