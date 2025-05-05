Англія

Прощальне інтерв’ю захисника з клубом.

Ліверпуль оголосив про розставання з англійським фланговим захисником та вихованцем клубу Трентом Александер-Арнольдом наприкінці поточного сезону через завершення дії контракту футболіста.

26-річний виконавець одразу дав велике інтерв’ю клубним ЗМІ, у якому розповів про свої відчуття від доленосного рішення.

"Перш за все, я хочу сказати, що це було нелегке рішення, і я багато думав і відчував чимало емоція, коли ухвалював його. Я виступав за цей клуб 20 років, любив цю футболку кожну хвилину, здійснив усі свої мрії, досягнув усього.

Віддаючи цьому проєкту всього себе день у день упродовж 20 років, я дійшов до того моменту, коли відчув, що мені потрібні зміни, новий виклик для мене як для гравця й як для людини. І я думаю, що зараз саме той час, коли я мушу це зробити.

Очевидно, що було багато галасу навколо того, яким буде моє рішення і який вигляд воно матиме в підсумку. Я знаю, що багато хто скаже, що я повинен був зробити це раніше. Ще багато хто скаже, що, можливо, я чекав слушного моменту.

Але особисто я вважав, що фокус завжди повинен бути на полі, завжди повинні говорити про футбол. Коли ми були в гонці за титулом і намагались боротись за інші трофеї, ішлось про те, щоб ухвалити правильне рішення для команди і намагатись не відволікати команду від того, що ми робимо на полі.

Для мене слушним часом завжди був етап після завершення сезону. Не стільки після фінальної гри, скільки після того, як вже не буде заради чого грати. Тепер, коли ми виграли лігу і змогли відсвяткувати це, відсвяткувати таке дивовижне досягнення, я відчув, що настав час зняти камінь з душі і розповісти вболівальникам правду.

Була стовідсоткова, величезна ймовірність залишитись у клубі. Я повністю довіряю менеджеру, персоналу та клубу, який рухається вперед. Я не думаю, що вони перестануть боротись за титули чи трофеї з року в рік, тому що з перших моментів знайомства з менеджером я знав, що він — переможець за духом, і що він прагне цього постійно.

І ви бачили це в цьому сезоні, зважаючи на те, як ми грали. Тож це ніколи не було пов'язано з невпевненістю в діях Слота, це просто зводилось до того, що я відчував, що мені потрібно щось інше, а це — зміни. Це те, що мені потрібно зробити на моєму особистому шляху як людині, а також як гравцю і професіоналу, щоб піти і кинути собі виклик в іншому місці.

Я відчуваю, що виклик в іншому середовищі — це те, що мені потрібно зробити як гравцеві.

Я був фанатом цього клубу все своє життя, він дав мені можливість досягти всього цього. Тому я розумію, що відчувають уболівальники. Коли ти дорослішаєш, бачиш, як йдуть гравці, за якими ти любив спостерігати і які допомагали команді вигравати трофеї, ти відчуваєш зв'язок із гравцями, за якими спостерігаєш, особливо коли вони також приносять успіх клубу.

Тому я повністю розумію почуття, які з цим пов'язані, і я сам це відчував свого часу, тому я повністю розумію, що ця новина розчарує багатьох людей, розлютить людей, засмутить їх. Очевидно, це також вплинуло на рішення — це те, чого ви не хочете робити, ви не хочете, щоб у вас коли-небудь були такі моменти, коли ви відчуваєте, що підводите багатьох людей, розчаровуєте багатьох людей.

Але мені довелось ухвалити рішення для себе. Воно складне, воно довго крутилося в моїй голові, але тепер, коли я зможу скинути його з плечей, я відчую, що з мене знято тягар. І я думаю, що для шанувальників важливо знати мою позицію і знати правду.

Я закохався в клуб із дуже юного віку, і це те, що росло і росло з кожним наступним днем. Він дав мені можливість досягти всього, чого я коли-небудь хотів, він дав мені можливість досягти всього, про що я навіть не мріяв. Я ніколи не зможу віддячити за те, що мені було дано, і я зовсім не сприймаю це як належне.

Але, як я вже сказав, мені довелось ухвалити рішення, і це рішення було дуже важким. Я просто сподіваюсь, що люди зможуть побачити і зрозуміти, що я віддав клубу все, я віддавав йому все кожен день упродовж 20 років. Я жертвував усім, я робив усе, що від мене вимагалось, щоб допомогти команді вигравати матчі. І незважаючи ні на що, це ніколи не зміниться.

Я назавжди залишуся фанатом клубу, це не зміниться. Я завжди буду дивитись матчі, буду вболівати на відстані. Але з точки зору гравця клубу, я думаю, що зараз для мене настав час рухатись далі і кинути виклик собі в іншому місці.

Для мене відчуття від перемог із клубом було на першому плані. Думаю, такі моменти трапляються нечасто у житті. Ці особливі відчуття, які може дати тобі футбол. Це було нашою метою і завданням упродовж останніх шести-семи років.

Особливо виграш титулу без вболівальників у сезоні-2019/20 — це було те, що мотивувало нас набагато більше. Виграти його вдома на Енфілді було моєю мрією. Ви мрієте про це, коли виростаєте. Виграти титул Прем'єр-ліги для Ліверпуля на Енфілді — це те, що я знову і знову уявляв у своїй голові. Але зробити це в матчі проти Тоттенгема було для мене чимось особливим, це було відчуття, яке я ніколи не забуду. Я зможу зберігати його назавжди.

Тепер я просто сподіваюсь, що ми зможемо продовжувати вигравати ігри, що інформаційний шум не затьмарить того факту, чого ми досягли в цьому сезоні. Це був дивовижний сезон, було чудово бути його частиною, і я просто сподіваюсь, що всі зможуть не зациклюватись на цій новині занадто довго і зможуть відсвяткувати те, що зробили інші хлопці.

Нехай це не затьмарює наш сезон, і нехай всі святкують те, чого ми досягли як клуб. І насолоджуватись домашніми та виїзними іграми, цими почестями чемпіонів, святкуваннями, усім, що з цим пов'язано. Я сподіваюсь, що ми зможемо відсвяткувати це разом. Я знаю, що новина не одразу приживеться, і люди не будуть радіти і будуть розчаровані.

Зрештою, ви можете злитись і ображатись на мене, але я просто сподіваюсь, що хлопці, решта команди, персонал, усі інші зможуть відчути, наскільки хорошим був цей сезон, і зможуть відчути любов і підтримку вболівальників, як вони це робили весь цей сезон.

Я хотів би сказати багато чого. Головне — величезне спасибі. Ви були зі мною з самого початку, ви підтримували мене, були поруч. Я відчував підтримку, любов, усе, що ви робили, ніколи не залишалось непоміченим для мене, я любив кожну хвилину. Сподіваюсь, вони відчули, що я відповідав їм взаємністю, і що я віддав клубу все, що міг.

Я робив речі, про які ніколи не думав, що зможу зробити, і те, що я робив це з фанатами та прихильниками цього клубу, я ніколи не забуду. У мене є багато, багато спогадів, які житимуть зі мною вічно. Немає жодних сумнівів, що я ще повернусь — я б дуже хотів одного дня привести своїх дітей на Енфілд і показати їм, що саме там я грав, і показати їм відеозаписи та найяскравіші моменти того, чого ми змогли досягти разом.

Тож величезне вам спасибі за це, спасибі за все, що ви коли-небудь робили для мене. Дякую за підтримку, дякую за любов, яку я завжди відчував, дякую за те, що ви завжди прикривали мою спину. Я завжди буду любити клуб і я завжди буду любити його вболівальників і прихильників. Незважаючи на те, що я йду як гравець, як вболівальник я завжди буду фанатом Ліверпуля", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що Александер-Арнольд дебютував за "червоних" в АПЛ у 2016 році, після чого провів за клуб загалом 352 матчі, забив 23 голи та 92 гольові передачі.