Франція

Француз проводить потужний сезон.

Англійський Манчестер Сіті та паризький ПСЖ виявляють зацікавленість до півзахисника французького Монако Магнеса Аліуша. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 23-річний вінгер скоріш за все влітку залишить монегасків. Гравець та клуб розуміють, що вихідний трансфер наразі є оптимальним варіантом для обох сторін.

Зазначається, що Ман Сіті є фаворитом в боротьбі за Аліуша, але ПСЖ готовий під час літнього трансферного вікна скласти конкуренцію "містянам" за підписання гравця Монако.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Магнес Аліуш відіграв за Монако 40 матчів, забив шість голів та віддав десять результативних передач.