Махамаду Сангаре поповнить склад команди Хосепа Гвардіоли.
Махамаду Сангаре, Getty Images
01 травня 2025, 09:48
Нападник молодіжної команди ПСЖ Махамаду Сангаре незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "містян" домовилося про трансфер 18-річного малійця, який виступає за молодіжну збірну Франції.
Футболіст дістанеться Сіті безкоштовно у якості вільного агента. Попереду у нього заплановано медичний огляд та процедуру підписання контракту.
Цього сезону Сангаре забив вісім голів та віддав дві гольові передачі у шести матчах Юнацької ліги УЄФА.
Після 34 турів Манчестер Сіті набрав 61 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.