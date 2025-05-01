Англія

Махамаду Сангаре поповнить склад команди Хосепа Гвардіоли.

Нападник молодіжної команди ПСЖ Махамаду Сангаре незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" домовилося про трансфер 18-річного малійця, який виступає за молодіжну збірну Франції.

Футболіст дістанеться Сіті безкоштовно у якості вільного агента. Попереду у нього заплановано медичний огляд та процедуру підписання контракту.

Цього сезону Сангаре забив вісім голів та віддав дві гольові передачі у шести матчах Юнацької ліги УЄФА.

Після 34 турів Манчестер Сіті набрав 61 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.