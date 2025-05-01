Нападник молодіжної команди ПСЖ Махамаду Сангаре незабаром стане гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" домовилося про трансфер 18-річного малійця, який виступає за молодіжну збірну Франції.

Футболіст дістанеться Сіті безкоштовно у якості вільного агента. Попереду у нього заплановано медичний огляд та процедуру підписання контракту.

Цього сезону Сангаре забив вісім голів та віддав дві гольові передачі у шести матчах Юнацької ліги УЄФА.

Після 34 турів Манчестер Сіті набрав 61 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.