Англія

Гравці Челсі та Ман Сіті, ймовірно, приєднаються до клубів лише за п'ять днів до старту турніру в США.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель не має наміру достроково відпускати футболістів, викликаних до національної команди, навіть попри наближення Клубного чемпіонату світу. Про це повідомляє авторитетне видання The Telegraph.

Очікувалося, що англійські гравці, які представляють Челсі та Манчестер Сіті — єдині клуби з Англії на КЧС — залишать табір збірної після відбіркового матчу до ЧС-2026 проти Андорри 7 червня. Однак Тухель, за даними джерела, наполягає на тому, щоб вони взяли участь ще й у товариському поєдинку з Сенегалом 10 червня.

Це означає, що футболісти Челсі, які можуть ще й зіграти у фіналі Ліги конференцій 28 травня, повернуться до розташування клубу лише за п'ять днів до першого матчу на Клубному ЧС, який стартує 16 червня (для Челсі) і 18 червня (для Манчестер Сіті).

Раніше Тухель прокоментував перемогу своєї команди у відбірному матчі ЧС-2026 проти Латвії (3:0).