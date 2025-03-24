Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу 24 березня 2025, 23:44 Відбір на ЧС-2026: Англія розібралася з Латвією, Румунія пропустила від Сан-Марино До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року за 24 березня. 24 березня 2025, 23:44 Завершилися матчі другого туру відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи за 24 березня. Так, збірна Англії очікувано розібралася з Латвією, Литва зіграла у результативну нічию з Фінляндією, Албанія розгромила Андорру, дубль Кароля Свідерського приніс Польщі перемогу над Мальтою, а Боснія і Герцеговина здолала Кіпр. ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: 🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026 🔗 Турнірні таблиці відбору на ЧС-2026 (Європа) Чемпіонат світу. Відбір, 2 тур 24 березня 2025 19:00 Литва 2:2 Фінляндія голИ 39’ Кучис Кайрінен 4’ 69’ Гінейтіс Пох'янпало (пен) 17’ 21:45 Сан-Марино 1:5 Румунія голИ 67’ Дзанноні Чеволі (аг) 6’ Попеску 44’ Марін (пен) 55’ Хаджі (пен) 75’Алібек 90+2' 21:45 Албанія 3:0 Андорра голИ 9’ Манай 19’ Манай 90+2' Узуні 21:45 Польща 2:0 Мальта голИ 27’ Свідерський 51’ Свідерський 21:45 Боснія і Герцеговина 2:1 Кіпр голИ 22’ Демірович Піттас 45+2’ 57’ Хайрадінович 21:45 Англія 3:0 Латвія голИ 38’ Ріс Джеймс 68’ Кейн 76’ Езе Команди Албанія Англія Андорра Боснія і Герцеговина Кіпр Латвія Мальта Польща Румунія Сан-Марино Facebook