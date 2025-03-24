Завершилися матчі другого туру відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи за 24 березня.
 
Так, збірна Англії очікувано розібралася з Латвією, Литва зіграла у результативну нічию з Фінляндією, Албанія розгромила Андорру, дубль Кароля Свідерського приніс Польщі перемогу над Мальтою, а Боснія і Герцеговина здолала Кіпр.
 

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026
🔗 Турнірні таблиці відбору на ЧС-2026 (Європа)

Чемпіонат світу. Відбір, 2 тур

24 березня 2025

19:00 Литва Литва 2:2 Фінляндія Фінляндія  
21:45 Сан-Марино Сан-Марино 1:5 Румунія Румунія  
21:45 Албанія Албанія 3:0 Андорра Андорра  
21:45 Польща Польща 2:0 Мальта Мальта  
21:45 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 2:1 Кіпр Кіпр  
21:45 Англія Англія 3:0 Латвія Латвія  
 