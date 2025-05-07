Англія

Саудівський клуб шукає наступника нещодавно звільненого Жорже Жезуша.

Аль-Хіляль націлився на головного тренера Фулгема Марку Сілву, передає журналіст Ніколо Скіра.

Нещодавно клуб з Ер-Ріяда звільнив співвітчизника Сілви Жорже Жезуша. Тепер 47-річний спеціаліст, який працює в АПЛ від початку 2017-го, є претендентом на роль наступного керманича.

Контракт Марку з Фулгемом розраховано до липня 2026-го, але Аль-Хіляль працює над досягненням угоди щодо призначення португальця ще до початку Клубного чемпіонату світу, що проходитиме влітку цього року. Суперниками клубу з Ер-Ріяда в групі Н є Реал Мадрид, РБ Зальцбург і Пачука.

Сілва очолює лондонців із липня 2021-го. Під його керівництвом Фулгем відіграв уже 181 матч і сезон-2024/25 є одним із найкращих у сучасній історії клубу в АПЛ.