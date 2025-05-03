Португалець може очолити збірну Бразилії.
Жорже Жезуш, getty images
03 травня 2025, 11:29
Саудівський Аль-Хіляль звільнив з посади головного тренера португальця Жорже Жезуша. Про це повідомляє офіційний сайт "лідерів".
Керівництво саудівського клубу вирішило припинити співпрацю з 70-річним португальцем після вильоту у півфіналі азійської Ліги чемпіонів від Аль-Ахлі (1:3).
Після 29 зіграних турів саудівської Про-ліги Аль-Хіляль посідає 2-е місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Аль-Іттіхада на шість очок.
Минулого сезону Жорже Жезуш привів Аль-Хіляль до чемпіонства. Також команда з Ер-Ріяду під керівництвом португальця вигравала Кубок короля та тричі Суперкубок Саудівської Аравії.