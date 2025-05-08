Англія

Колумбійський вінгер потрапив у центр трансферних чуток — клуб розглядає можливість його продажу під час літнього вікна.

Луїс Діас, один із ключових атакувальних гравців Ліверпуля, може залишити команду в літнє трансферне вікно.

За інформацією Ніколо Скіри, керівництво клубу готове вислухати пропозиції щодо колумбійського вінгера, якщо вони відповідатимуть фінансовим очікуванням "червоних".

Інтерес до 27-річного гравця проявляють кілька європейських грандів, зокрема клуби з Іспанії та Франції. Сам Діас поки що не коментував чутки щодо свого майбутнього, але, ймовірно, літнє міжсезоння стане вирішальним у його кар'єрі на Енфілді.

Також Діасом також цікавляться саудівські Ан-Наср та Аль-Ахлі, які можуть собі дозволити заплатити запитувану Ліверпулем суму грошей.

Цього сезону Луїс Діас відіграв за Ліверпуль 44 матчі, забив 14 голів та віддав вісім результативних передач.