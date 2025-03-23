Іспанія

28-річний вінгер хоче стати каталонцем.

Нападник Ліверпуля Луїс Діас хоче опинитися в Барселоні в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, колумбійський вінгер сподівається, що після закінчення сезону Барселона зробить пропозицію Ліверпулю щодо його трансферу. Однак за чутками, каталонський колектив поки не впевнений, що їм потрібен 28-річний Діас.

У поточному сезоні футболіст з'явився на полі в 42 зустрічах у всіх турнірах, забив 13 голів і став автором п'яти результативних передач. Чинний трудовий договір Діаса з Ліверпулем розрахований до 2027 року. Фахівці Transfermarkt оцінюють вартість гравця у 85 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона має намір уникнути повторення "помилки Мессі" з Ямалем.