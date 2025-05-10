Англія

Для 25-річного українця це перший забитий м'яч цього сезону.

Наразі проходить матч 36 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон у гостях протистоїть Фулгему.

"Дачники" відкрили рахунок на 17 хвилині зусиллями Рауля Хіменеса, але перед самою перервою результативним ударом відзначився захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який пробив з-за меж штрафного майданчика і м'яч за допомогою рикошету залетів у ворота господарів поля.

⚽️ GOAL: Mykolenko

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham 1-1 Evertonpic.twitter.com/86fYVa5OPl — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 10, 2025

Для 25-річного українця це був перший забитий м'яч у нинішньому сезоні за 35 матчів за двох гольових передач.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Фулгем — Евертон можна на Football.ua.