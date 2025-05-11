Англія

Досвід співпраці бірмінгемський клуб не вразив.

Бірмінгемська Астон Вілла на другу частину поточного сезону на завершення зимового трансферного вікна підписала на правах оренди французького центрального захисника лондонського Челсі Акселя Дісасі.

Це коштувало "левам" 6 млн євро, а також вони забезпечили собі право викупу футболіста за бажанням.

Однак відтоді 27-річний виконавець провів за бірмінгемський колектив усього 10 матчів, з’являючись у стартовому складі, переважно, у чемпіонаті, тож у підсумку Вілла вирішила не активувати можливість підписання повноцінного контракту.

Таким чином Дісасі повернеться до Лондона, де в нього контракт діятиме ще до 2029 року.