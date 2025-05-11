Досвід співпраці бірмінгемський клуб не вразив.
Аксель Дісасі, Getty Images
11 травня 2025, 13:26
Бірмінгемська Астон Вілла на другу частину поточного сезону на завершення зимового трансферного вікна підписала на правах оренди французького центрального захисника лондонського Челсі Акселя Дісасі.
Це коштувало "левам" 6 млн євро, а також вони забезпечили собі право викупу футболіста за бажанням.
Однак відтоді 27-річний виконавець провів за бірмінгемський колектив усього 10 матчів, з’являючись у стартовому складі, переважно, у чемпіонаті, тож у підсумку Вілла вирішила не активувати можливість підписання повноцінного контракту.
Таким чином Дісасі повернеться до Лондона, де в нього контракт діятиме ще до 2029 року.