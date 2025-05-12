Англія

Надважлива перемога "сорок".

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау висловився після перемоги над лондонським Челсі (2:0) в матчі 36-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Другий тайм видався напруженим. У першому ми виглядали яскраво, грали з вогнем, але після перерви все змінилося — рахунок, чисельна перевага, психологічний тиск. Челсі» додав, але ми витримали.

Атмосфера на стадіоні була фантастичною, вболівальники зарядили нас енергією. Ми все ще йдемо до своєї мети, попереду два непростих матчі. Усі розуміють, наскільки висока ставка.

Я задоволений тим, як ми захищалися. Нік Поуп зробив для нас два чудових сейви. Ви не можете забути про це і про ту роль, яку він зіграв у перемозі. Але ми перейшли межу, і це головне в такій грі.

Багато хто боявся, що після перемоги в Кубку Ліги піде спад, але, навпаки, він надав нам впевненості", — заявив Гау.

Наразі Ньюкасл посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 66 очок після 36 зіграних турів.