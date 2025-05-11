Англія

Центральний матч туру в Англії.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау напередодні матчу 36-го туру АПЛ з лондонським Челсі відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить Tribalfootball.

"Так, я думаю, що кожна гра, яка у нас буде до кінця сезону, ймовірно, стане нашою найважливішою грою в сезоні. Фінал кубка був на тому ж рівні, але тепер це позаду.

Ми знаємо, наскільки важливе наше підсумкове місце в Прем'єр-лізі, і ми робимо все можливе, щоб фінішувати якомога вище. Думаю, ми всі говорили, що, можливо, все вирішиться в останньому турі.

Все, що ми можемо зробити, це зосередитися на нашому наступному супернику і постаратися віддати всі сили заради перемоги, і це буде важка гра. Челсі — хороша команда, і ми вже грали з ними двічі в цьому сезоні, тому знаємо їхні сильні сторони. Матч на Стемфорд Брідж був одним із найскладніших для нас у цьому сезоні.

Я не знаю всіх тонкощів нашого фінансового становища залежно від кваліфікації в Лігу Чемпіонів. Не думаю, що це сильно змінює наші цілі і те, кого ми намагаємося підписати, просто тому, що ми сподіваємося роздобути найкращих гравців з дуже обмеженого кола. Очевидно, що це те місце, де ми хочемо бути. Ньюкасл хоче брати участь у змаганнях найвищого рівня. Ми хочемо випробувати себе по максимуму і спробувати відтворити ті великі вечори", — заявив Гау.

Матч між Ньюкаслом та Челсі відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.

Раніше Енцо Мареска висловився про майбутню гру з Ньюкаслом.