Англія

"Сороки" готують нову спробу підписати англійського центрбека.

Ньюкасл Юнайтед активно працює над потенційним трансфером центрального захисника Крістал Пелес Марка Геї в літнє трансферне вікно. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у своєму подкасті Here We Go.

Контракт 23-річного центрального оборонця з "орлами" діє до літа 2025 року. Якщо лондонськи клуб не домовиться з ним про нову угоду, то вже найближчими місяцями може бути змушений продати 24-річного гравця, аби уникнути втрати його без компенсації наступного року.

Ньюкасл вже неодноразово робив спроби підписати Геї, але попередні пропозиції — як і 70 мільйонів фунтів стерлінгів від Тоттенгема у січні — були відхилені. Очікується, що цього літа "сороки" зроблять нову спробу, особливо з огляду на бажання Едді Гау зміцнити захист.

Окрім Геї, у сфері інтересів Ньюкасла також знаходиться центрбек Борнмута Дін Гюйсен, який має клаусулу в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак боротьба за Геї може виявитися вигіднішою, адже контракт гравця наближається до завершення, що дає шанс знизити суму трансферу.