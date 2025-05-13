"Червоні" ведуть переговори з Баєром щодо відшкодування клаусули в розмірі 35 мільйонів євро.
Джеремі Фрімпонг, Getty Images
13 травня 2025, 13:10
Ліверпуль активно просувається в переговорах щодо підписання захисника Жеремі Фрімпонга з Баєра.
Як повідомляє Фабріціо Романо, "Червоні" вже звернулися до німецького клубу, щоб обговорити структуру відступних, які складають 35 мільйонів євро.
Голландський правий захисник, котрий провів успішний сезон у складі Баєра, виявив великий інтерес до можливості переходу до Ліверпуля, і переговори щодо особистих умов контракту вже ведуться.
Після детального аналізу кандидатур Фрімпонг став одним із головних претендентів на заміну Трента Александера-Арнолда, який продовжить кар'єру в мадридському Реалі.
У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи та віддав 12 результативних передач.