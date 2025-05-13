Англія

"Червоні" ведуть переговори з Баєром щодо відшкодування клаусули в розмірі 35 мільйонів євро.

Ліверпуль активно просувається в переговорах щодо підписання захисника Жеремі Фрімпонга з Баєра.

Як повідомляє Фабріціо Романо, "Червоні" вже звернулися до німецького клубу, щоб обговорити структуру відступних, які складають 35 мільйонів євро.

Голландський правий захисник, котрий провів успішний сезон у складі Баєра, виявив великий інтерес до можливості переходу до Ліверпуля, і переговори щодо особистих умов контракту вже ведуться.

Після детального аналізу кандидатур Фрімпонг став одним із головних претендентів на заміну Трента Александера-Арнолда, який продовжить кар'єру в мадридському Реалі.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи та віддав 12 результативних передач.