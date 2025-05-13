Українець має залишити склад лондонського клубу цього літа.
Олександр Зінченко, Getty Images
13 травня 2025, 10:59
Український універсал Арсеналу Олександр Зінченко змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Пабло Олівейра.
За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця, крім дортмундської Боруссії, цікавляться клуби АПЛ та Серії А.
Зокрема, за українцем стежать Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко (також лівий захисник), та Рома, де з минулого літа в нападі грає Артем Довбик.
Нинішнього сезону Зінченко провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу. Його контракт із "канонірами" розрахований до літа 2026 року, проте його виставлено на трансфер.
Раніше повідомлялося, що Арсенал розпочав переговори з Саліба щодо нового контракту.