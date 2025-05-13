Англія

Українець має залишити склад лондонського клубу цього літа.

Український універсал Арсеналу Олександр Зінченко змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Пабло Олівейра.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного українця, крім дортмундської Боруссії, цікавляться клуби АПЛ та Серії А.

Зокрема, за українцем стежать Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко (також лівий захисник), та Рома, де з минулого літа в нападі грає Артем Довбик.

Нинішнього сезону Зінченко провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу. Його контракт із "канонірами" розрахований до літа 2026 року, проте його виставлено на трансфер.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розпочав переговори з Саліба щодо нового контракту.