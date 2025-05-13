Англія

Попри провал в АПЛ, МЮ ще може врятувати сезон перемогою в Лізі Європи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відкрито визнав провальний характер сезону-2024/25 для його команди. Після 25 турів "червоні дияволи" займають лише 16-те місце в англійській Прем’єр-лізі, маючи всього десять перемог — і це, на думку наставника, є ганебним результатом для клубу такого масштабу.

"Це неприпустимо. Мені соромно. Я відчуваю відповідальність і знаю, що має змінитися. Тут справа не лише в тактиці — йдеться про менталітет, про бажання терпіти і боротися за результат", — заявив Аморім у коментарі Daily Mail.

Юнайтед ще має шанс завершити сезон з трофеєм. Вже 21 травня о 22:00 команда зіграє у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема. Перемога у цьому матчі дозволить кваліфікуватися до Ліги чемпіонів наступного сезону.