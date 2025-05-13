Англія

Єгиптянин поділився враженнями від нового тренера, який привів "червоних" до чемпіонства в дебютному сезоні.

Зірковий нападник Ліверпуля Мохамед Салах в інтерв’ю France Football розповів про трансформацію команди після відходу Юргена Клоппа та призначення Арне Слота. За словами єгиптянина, такий стрімкий успіх був неочікуваним навіть для нього самого.

"Я не думав, що ми зможемо виграти АПЛ вже у перший сезон із новим тренером. Але Арне з самого початку встановив чіткі вимоги й підійшов до мене зі словами: "Будь прикладом для інших". Мене не треба просити — я завжди викладаюсь повністю. Це моя натура", — поділився Салах.

З Клоппом ми трохи розслабилися. Слот повернув жорстку конкуренцію, додав відкритості в спілкуванні, і це допомогло мені розкритися ще більше. Ми знову стали командою, яка хоче вигравати", — сказав Салах.

У сезоні-2025/26 Салах забив 33 голи та зробив 23 результативні передачі.