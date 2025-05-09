Англія

Єгиптянин продовжує збирати індивідуальні нагороди.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах в черговий раз став найкращим гравцем року в Англії за версією Асоціації футбольних журналістів. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 32-річний єгиптянин набрав майже 90% голосів — цей показник є найкращим у XXI столітті. Також на нагороду претендували капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк, нападник Ньюкасла Александер Ісак та півзахисник Арсеналу Деклан Райс.

Зазначається, що Салах втретє став переможцем цієї номінації, зрівнявшись за цим показником з легендарним форвардом лондонського Арсеналу Тьєррі Анрі. До цього єгиптянин ставав найкращим гравцем за версією АФЖА у сезонах-2017/18 та 2021/22.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 49 матчів, забив 33 голи та віддав 23 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Салах підписав новий контракт з Ліверпулем.